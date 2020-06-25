Jurgen Klopp brinca com Guardiola após goleada do Liverpool

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Após a goleada sobre o Crystal Palace por 4 a 0, Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, foi leve para a entrevista coletiva e até brincou com Guardiola e sobre os recentes jogos do Manchester City. O time do espanhol entra em campo nesta quinta-feira, contra o Chelsea, e pode começar o jogo com diversas peças chaves no banco de reservas. Qualquer resultado que não seja a vitória dos Sky Blues torna os Reds campeões.

- Pep disse que vai jogar com reservas? Ele deveria jogar pôquer. Nós somos diferentes e não podemos jogar como eles, só podemos ser tão bons quanto eles e isso que queremos. Não sei se verei (a partida). Vi o último jogo até 3 a 0 e foi uma perda de tempo. Eles são brilhantes, uma equipe incrível.