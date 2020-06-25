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futebol

Jurgen Klopp brinca com Guardiola após goleada do Liverpool

Caso Manchester City não vença partida desta quinta-feira contra o Chelsea, Reds encerram seca de 30 anos sem conquistar um título do Campeonato Inglês...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 13:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 13:11
Crédito: AFP
Após a goleada sobre o Crystal Palace por 4 a 0, Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, foi leve para a entrevista coletiva e até brincou com Guardiola e sobre os recentes jogos do Manchester City. O time do espanhol entra em campo nesta quinta-feira, contra o Chelsea, e pode começar o jogo com diversas peças chaves no banco de reservas. Qualquer resultado que não seja a vitória dos Sky Blues torna os Reds campeões.
- Pep disse que vai jogar com reservas? Ele deveria jogar pôquer. Nós somos diferentes e não podemos jogar como eles, só podemos ser tão bons quanto eles e isso que queremos. Não sei se verei (a partida). Vi o último jogo até 3 a 0 e foi uma perda de tempo. Eles são brilhantes, uma equipe incrível.
O alemão fez referência ao duelo contra o Burnley em que o confronto acabou 5 a 0 para o time do Etihad Stadium. No entanto, visando a Copa da Inglaterra no final de semana, o Manchester City não deve entrar com força máxima. Esta quinta-feira pode marcar o fim do jejum de 30 anos do Liverpool sem conquistar um Campeonato Inglês.E MAIS:Faltam detalhes para Arthur ser anunciado pela JuventusVinícius Jr. comemora gol e mira sequência vitoriosa no Real MadridJérémy Mathieu sofre grave lesão e decide se aposentar aos 36 anosCom golaços de Vinícius Jr. e Sergio Ramos, Real Madrid vence e volta à liderança do Campeonato Espanhol E MAIS:

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