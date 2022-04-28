  • Jürgen Klopp anuncia renovação no Liverpool e declara: 'Há muito o que amar neste lugar'
Jürgen Klopp anuncia renovação no Liverpool e declara: 'Há muito o que amar neste lugar'

Treinador estendeu vínculo por mais dois anos com clube inglês e revelou se sentir "abençoado" com decisão...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 15:18

LanceNet

Jürgen Klopp vem fazendo história no Liverpool e pretende construir ainda mais. Nesta quinta-feira (28), o clube inglês anunciou que o treinador renovou com os Reds por mais dois anos e o comandante revelou estar se sentindo "abençoado" por ter prolongado seu vínculo. O treinador foi contratado em outubro de 2015 e desde então, passou por duas renovações. Os assistentes de Klopp, Pepijn Lijnders e Peter Krawietz, também estenderam seus vínculos com o clube. O Liverpool não chegou a dizer por quanto tempo o contrato foi prolongado, mas a imprensa inglesa afirma que a renovação vai até 2026.
Pelo Liverpool, Klopp conquistou Champions League, Supercopa da UEFA, Mundial de Clubes, Premier League e Liga inglesa. O treinador marcou história no clube e pretende manter o mesmo rumo vitorioso nesses próximos dois anos. Técnico alemão celebra vitória, mas alerta sobre erros (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

