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futebol

Jurgen Klopp afirma que seus jogadores podem melhorar

Técnico alemão se mostrou feliz em poder celebrar a taça da Premier League, mas quer foco total em partida contra o Newcastle para igualar recorde do Manchester City...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 13:00
Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
O técnico Jurgen Klopp foi campeão, comemorou o título com a taça de campeão inglês após a vitória contra o Chelsea por 5 a 3, em Anfield, mas já pensa na próxima temporada. O alemão elogiou seus atletas depois do jogo em que enfrentaram uma equipe que briga por vaga na Liga dos Campeões, porém disse que os jogadores podem melhorar.
- Os garotos nos deram a oportunidade de termos uma noite especial. Cada jogador que participou da maioria dos jogos pode melhorar. A faixa etária que o nosso grupo se encaixa, tomando melhores decisões, sendo claros no que fazem e sendo melhor que todos defensivamente.
Klopp também pensa em festejar, mas já está de olho na próxima partida contra o Newcastle e no objetivo para terminar a Premier League.
- Agora temos que festejar e recuperar para enfrentar o Newcastle. Nós temos 96 pontos e seria bom terminar com 99. Será difícil, mas hoje foi difícil e os garotos conseguiram.
O Liverpool igualou o recorde do Chelsea de 18 vitórias em casa em uma única edição do Campeonato Inglês e pode empatar com o Manchester City em número de vitórias em uma única edição da Premier League, com 32 triunfos, caso vença o Newcastle. Apesar disso, o recorde de 100 pontos alcançado pelo time de Guardiola não será possível nesta temporada.

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