Jurgen Klopp afirma que seus jogadores podem melhorar

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O técnico Jurgen Klopp foi campeão, comemorou o título com a taça de campeão inglês após a vitória contra o Chelsea por 5 a 3, em Anfield, mas já pensa na próxima temporada. O alemão elogiou seus atletas depois do jogo em que enfrentaram uma equipe que briga por vaga na Liga dos Campeões, porém disse que os jogadores podem melhorar.

- Os garotos nos deram a oportunidade de termos uma noite especial. Cada jogador que participou da maioria dos jogos pode melhorar. A faixa etária que o nosso grupo se encaixa, tomando melhores decisões, sendo claros no que fazem e sendo melhor que todos defensivamente.

Klopp também pensa em festejar, mas já está de olho na próxima partida contra o Newcastle e no objetivo para terminar a Premier League.

- Agora temos que festejar e recuperar para enfrentar o Newcastle. Nós temos 96 pontos e seria bom terminar com 99. Será difícil, mas hoje foi difícil e os garotos conseguiram.