Júnior Urso comemora volta da MLS e quer ser campeão no Orlando City

Crédito: Mark Thor/Orlando City

A Major League Soccer voltará a ser disputada nesta quarta-feira. Por conta da pandemia de coronavírus, a competição terá um novo formato nesta retomada, com seis grupos, 26 equipes, 54 partidas e um campeão. Todos os jogos serão disputados no complexo esportivo da Disney em caráter de concentração. O volante Júnior Urso, que chegou para reforçar o Orlando City nesta temporada, é um dos destaques que a competição americana traz. Os Lions entram em campo nesta quarta-feira contra o Inter Miami, às 21h. O brasileiro está confiante para o retorno e mira fazer história pelo clube.

- Estou muito motivado para essa volta. Não via a hora de entrar em campo com meus companheiros. Então nós treinamos forte durante todo o período de atividades e vejo a equipe chegando preparada e confiante para esse reinício - relatou o meio-campista, antes de completar:

- Nós temos ótimos jogadores, comissão técnica, então certamente pensamos grande dentro da competição. Todo clube que defendo penso em títulos, em ser campeão, e aqui não é diferente. Então confiamos uns nos outros e vamos em busca do nosso objetivo - encerrou.