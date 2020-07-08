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Júnior Urso comemora volta da MLS e quer ser campeão no Orlando City

Time do volante entra em campo nesta quarta-feira contra o Inter Miami, às 21h. O brasileiro diz estar confiante para o retorno e mira fazer história pelo clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2020 às 15:29

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 15:29

Crédito: Mark Thor/Orlando City
A Major League Soccer voltará a ser disputada nesta quarta-feira. Por conta da pandemia de coronavírus, a competição terá um novo formato nesta retomada, com seis grupos, 26 equipes, 54 partidas e um campeão. Todos os jogos serão disputados no complexo esportivo da Disney em caráter de concentração. O volante Júnior Urso, que chegou para reforçar o Orlando City nesta temporada, é um dos destaques que a competição americana traz. Os Lions entram em campo nesta quarta-feira contra o Inter Miami, às 21h. O brasileiro está confiante para o retorno e mira fazer história pelo clube.
- Estou muito motivado para essa volta. Não via a hora de entrar em campo com meus companheiros. Então nós treinamos forte durante todo o período de atividades e vejo a equipe chegando preparada e confiante para esse reinício - relatou o meio-campista, antes de completar:
- Nós temos ótimos jogadores, comissão técnica, então certamente pensamos grande dentro da competição. Todo clube que defendo penso em títulos, em ser campeão, e aqui não é diferente. Então confiamos uns nos outros e vamos em busca do nosso objetivo - encerrou.
Até aqui, Júnior Urso fez dois jogos oficiais pelo Orlando City. O jogador foi capitão da equipe na sua estreia contra o Real Salt Lake, no empate em 0 a 0.

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