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futebol

Júnior Todinho projeta duelo do Santo André com o Palmeiras neste sábado

Atacante do Santo André, um dos principais artilheiros do Campeonato Paulista, afirma que duelo é chave para o Ramalhão...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 20:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 20:28
O Santo André tem, neste sábado, às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, um importante compromisso. O duelo diante do Palmeiras, fora de casa, é visto como vital para o Ramalhão no estadual. Uma das principais esperanças para surpreender o Verdão é o atacante Júnior Todinho.O jogador, que chegou ao Santo André no início desta temporada, é um dos principais destaques individuais do Ramalhão no Campeonato Paulista. Com três gols em seis jogos, uma média de 0,5 por partida, é um dos melhores avaliados pelos principais sites de estatísticas.
- Estou me sentindo muito bem aqui no Santo André. Perdi apenas uma rodada, então estou conseguindo manter uma média de gols interessante. O Paulista é o campeonato mais disputado do país e vejo nossa equipe em evolução - analisou o jogador.
Para a partida de sábado, Todinho vê o Santo André preparado para encarar o atual bicampeão sul-americano. O atacante, no entanto, alerta para as dificuldades que o Ramalhão enfrentará.
- Todos nós sabemos da qualidade do Palmeiras. É um dos principais clubes da atualidade, com um grande elenco. Teremos um árduo desafio pela frente, mas temos condições de conseguir um bom resultado. Fizemos jogos muito parelhos contra Corinthians e São Paulo - finalizou.
Crédito: JúniorTodinhomarcoutrêsgolsemseisjogospeloSantoAndrénoPaulistão(Foto:FernandoRoberto/Ag.Futpress

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