Júnior Todinho projeta duelo do Santo André com o Palmeiras neste sábado

O Santo André tem, neste sábado, às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, um importante compromisso. O duelo diante do Palmeiras, fora de casa, é visto como vital para o Ramalhão no estadual. Uma das principais esperanças para surpreender o Verdão é o atacante Júnior Todinho.O jogador, que chegou ao Santo André no início desta temporada, é um dos principais destaques individuais do Ramalhão no Campeonato Paulista. Com três gols em seis jogos, uma média de 0,5 por partida, é um dos melhores avaliados pelos principais sites de estatísticas.

- Estou me sentindo muito bem aqui no Santo André. Perdi apenas uma rodada, então estou conseguindo manter uma média de gols interessante. O Paulista é o campeonato mais disputado do país e vejo nossa equipe em evolução - analisou o jogador.

Para a partida de sábado, Todinho vê o Santo André preparado para encarar o atual bicampeão sul-americano. O atacante, no entanto, alerta para as dificuldades que o Ramalhão enfrentará.

- Todos nós sabemos da qualidade do Palmeiras. É um dos principais clubes da atualidade, com um grande elenco. Teremos um árduo desafio pela frente, mas temos condições de conseguir um bom resultado. Fizemos jogos muito parelhos contra Corinthians e São Paulo - finalizou.