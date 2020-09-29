Júnior Tavares volta aos treinos no São Paulo, mas não será reintegrado

Crédito: A temporada mais regular de Junior Tavares pelo São Paulo foi em 2017, sob o comando de Rogério Ceni (Érico Leonan/saopaulofc.net

O lateral-esquerdo Júnior Tavares voltou aos treinos no CT da Barra Funda. Após o término de seu contrato de empréstimo com o Portimonense, de Portugal, e também de suas férias, o jogador se reapresentou ao São Paulo no início desta semana. O defensor trabalhará diariamente no clube e cumprirá seu contrato, mas não será integrado ao elenco.

Revelado pelo Grêmio, mas com passagem consistente na categoria sub-20 do Tricolor, Júnior Tavares treinará em horários alternativos até que seu futuro seja decidido. O São Paulo entende que o jogador precisaria se adequar ao estilo de trabalho da nova comissão técnica e seu perfil não se encaixa. Atualmente, na posição, o elenco conta com Reinaldo e Léo Pelé.

Jogador polêmico, Júnior Tavares teve passagens por Sampdoria, da Itália, Rennes, da França, e Portimonense, de Portugal. O lateral não conseguiu se firmar em nenhum dos clubes. Seu contrato com o São Paulo vai até o fim do ano que vem e ambas as partes pretendem cumpri-lo, pelo menos até aparecer uma proposta pela compra do atleta.