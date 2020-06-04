Júnior Tavares fala sobre vitória e alterações na rotina

O Campeonato Português retornou e o Portimonense voltou a vencer depois de doze jogos. A equipe venceu o Gil Vicente, na tarde da última quarta feira, 03 e deu início na recuperação para sair da zona de rebaixamento. Titular na partida, o brasileiro Júnior Tavares, ex-São Paulo e Grêmio falou sobre o confronto e a vitória.
"Me senti muito bem jogando numa posição que para mim não é novidade, que é de meio campo. Treinador passou muita confiança para jogar nessa posição. Ele confia muito no meu trabalho, não só ele mas os jogadores e toda comissão técnica. Me senti muito bem no campo e estou feliz por novamente poder jogar, voltar aos gramados. Tivemos uma sequência muito forte de treinos, bem produtiva e foi uma vitória importante para darmos sequência no campeonato e nosso objetivo que é deixar o clube na primeira Liga. Agora é se preparar porque na próxima semana já temos um desafio importante que é contra o Benfica", disse.
Júnior também relatou como foram algumas alterações nessa pandemia, no pré e pós jogo.
"Estamos saindo prontos do CT até a ida para o vestiário. Já saímos com a roupa do aquecimento. Temos poucos minutos para ficar no vestiário, tudo como foi estabelecido pela Federação Portuguesa. Acredito que deva ser as mesmas normas para os outros torneios que voltaram. No pouco tempo que ficamos no vestiário, conversamos um pouco, coisas bem rápidas e já subimos para o jogo e quando acaba, saímos com a roupa do jogo até o CT, e lá se troca e toma banho e cada um para sua casa", disse. E MAIS:Agente diz que volta do Bale para Inglaterra seria incrível, mas não acredita em saída do Real MadridGuardiola quer contratar Bennacer para o City na próxima temporadaLiverpool surge como novo interessado por DembéléParis Saint-Germain pode oferecer Icardi a Juventus por PjanicLuis Suárez deve receber alta médica na próxima semana e joga no dia 13Real Madrid se junta ao Barça na briga por Lautaro Martínez E MAIS: