Júnior Tavares fala sobre vitória e alterações na rotina

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O Campeonato Português retornou e o Portimonense voltou a vencer depois de doze jogos. A equipe venceu o Gil Vicente, na tarde da última quarta feira, 03 e deu início na recuperação para sair da zona de rebaixamento. Titular na partida, o brasileiro Júnior Tavares, ex-São Paulo e Grêmio falou sobre o confronto e a vitória.

"Me senti muito bem jogando numa posição que para mim não é novidade, que é de meio campo. Treinador passou muita confiança para jogar nessa posição. Ele confia muito no meu trabalho, não só ele mas os jogadores e toda comissão técnica. Me senti muito bem no campo e estou feliz por novamente poder jogar, voltar aos gramados. Tivemos uma sequência muito forte de treinos, bem produtiva e foi uma vitória importante para darmos sequência no campeonato e nosso objetivo que é deixar o clube na primeira Liga. Agora é se preparar porque na próxima semana já temos um desafio importante que é contra o Benfica", disse.

Júnior também relatou como foram algumas alterações nessa pandemia, no pré e pós jogo.