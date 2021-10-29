Júnior Negrão projeta temporada de sucesso na China: ‘Quero encerrar sendo artilheiro’

A Super Liga Chinesa já tem data para ser reiniciada. Dividida em bolhas, a competição deverá voltar a ser disputada no dia 10 de dezembro. Artilheiro do campeonato e jogador do Changchun Yatai, líder do grupo B, o atacante Júnior Negrão está ansioso pela volta do campeonato.- Ainda em razão da pandemia, a liga deste ano sofreu alterações em sua fórmula e está sendo realizada em etapas. A última delas deve ser jogada entre dez de Dezembro e 14 de Janeiro. Minha expectativa é a melhor possível e estou ansioso para o retorno. Assim como em 2020, quero encerrar a temporada com um grande título e sendo artilheiro do campeonato nacional - declarou o brasileiro. Júnior tem 11 gols na competição, praticamente metade dos 23 marcados por seu time. Campeão asiático e artilheiro da K League em 2020, o jogador brasileiro espera que todo o esforço feito durante a atípica temporada seja recompensado com uma conquista histórica.