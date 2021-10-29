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futebol

Júnior Negrão projeta temporada de sucesso na China: ‘Quero encerrar sendo artilheiro’

O atacante brasileiro comentou sobre a volta do campeonato nacional e está com boas expectativas para a conquista do título
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Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 15:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 15:54
Crédito: Divulgação/Changchun Yatai
A Super Liga Chinesa já tem data para ser reiniciada. Dividida em bolhas, a competição deverá voltar a ser disputada no dia 10 de dezembro. Artilheiro do campeonato e jogador do Changchun Yatai, líder do grupo B, o atacante Júnior Negrão está ansioso pela volta do campeonato.- Ainda em razão da pandemia, a liga deste ano sofreu alterações em sua fórmula e está sendo realizada em etapas. A última delas deve ser jogada entre dez de Dezembro e 14 de Janeiro. Minha expectativa é a melhor possível e estou ansioso para o retorno. Assim como em 2020, quero encerrar a temporada com um grande título e sendo artilheiro do campeonato nacional - declarou o brasileiro. Júnior tem 11 gols na competição, praticamente metade dos 23 marcados por seu time. Campeão asiático e artilheiro da K League em 2020, o jogador brasileiro espera que todo o esforço feito durante a atípica temporada seja recompensado com uma conquista histórica.
> Foi merecido? Números de Philippe Coutinho no Barcelona na temporada não justificam convocação à Seleção Brasileira - O clube não entrou no campeonato como um dos favoritos. Veio da divisão de acesso e não chamava a atenção de muita gente antes do início da liga. Agora, restando poucos jogos, lembramos disso e de tudo que passamos nessa temporada tão dura. De fato, o troféu compensaria tudo - finalizou Júnior.

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