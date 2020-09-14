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futebol

Júnior Negão projeta duelo na liga coreana e mira título nacional

Líder Ulsan Hyundai, do brasileiro Junior Negão, enfrenta o Jeonbuk, vice-líder, nesta terça...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 19:14

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 19:14
Crédito: Divulgação
Líder da K-League, o Campeonato Sul-Coreano de futebol, o Ulsan Hyundai visita o Jeonbuk, vice-líder do torneio, nesta terça-feira ciente da relevância do confronto para suas pretensões na tabela. Após perder o título para o rival na última rodada no último ano, o clube do artilheiro Júnior Negão deseja entrar nos playoffs da competição com a maior vantagem possível. O atacante falou de sua expectativa para a partida.
- É certamente um jogo decisivo. Se vencermos, ampliaremos a diferença para oito pontos e ficaremos em ótima situação, mas se formos derrotados eles se aproximarão perigosamente. Cada equipe disputará 15 pontos nos playoffs e caso iniciemos essa etapa com uma vantagem superior a 50% desse total, estaremos realmente próximos do título - afirmou.
Além do Jeonbuk, o Ulsan enfrentará também o lanterna Incheon antes do início dos playoffs da liga sul-coreana. A partida válida pela última rodada da primeira fase acontecerá na casa do time de Júnior. Artilheiro disparado da K-League 2020 com 22 gols, o brasileiro ressalta que o décimo segundo colocado merece o mesmo respeito que o concorrente pelo campeonato.
- Se estamos nessa boa condição hoje é porque levamos a sério todos os confrontos. Não importa que time estará do outro lado, sempre entramos absolutamente concentrados. Assim chegamos até aqui e creio que desta forma podemos alcançar nosso objetivo final - encerrou.

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