Junior Negão marca na prorrogação, Ulsan Hyundai vence time de Iniesta e vai à final da Champions da Ásia

Crédito: KARIM JAAFAR / AFP

Está definida a final da Liga dos Campeões da Ásia. Neste domingo, o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, enfrentou o Vissel Kobe, do Japão, e, com gol do brasileiro Junior Negão, os sul-coreanos garantiram a vaga na decisão do torneio continental com vitória por 2 a 1 na prorrogação.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões da EuropaO time de Junior Negão dominou a primeira etapa, criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. Os japoneses, que não tinham Iniesta neste domingo, apostavam nos contra-ataques e tentavam surpreender em jogadas rápidas.

No início do segundo tempo, em jogada ensaiada em escanteio, Yasui rolou e o capitão Yamaguchi bateu forte para abrir o placar. Pressionado, o Ulsan Hyundai se lançou ao ataque e chegou empate no fim, com Johnsen. Yoon fez jogada pela esquerda e rolou para a entrada da área. O camisa 19, que entrou no segundo tempo, bateu de primeira e viu a bola desviar antes de entrar.

Na prorrogação, os sul-coreanos dominaram o primeiro tempo e foram recompensados na etapa final. Quando o jogo se encaminhava para a decisão nas penalidades, o goleiro Maekawa, do Vissel Kobe, errou dentro da área e cometeu pênalti em Junior Negão. O próprio brasileiro, aos 13 minutos, bateu no cantinho e selou a vaga na decisão.