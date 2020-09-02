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futebol

Júnior Negão marca e recebe homenagem na Coreia do Sul

Brasileiro ganhou placa comemorativa por ter atingido marca de 100 partidas na K-League...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 23:39

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 23:39
Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador
O atacante Júnior Negão foi homenageado pelo Ulsan Hyundai antes do confronto com o Seoul no último domingo. O brasileiro recebeu uma placa comemorativa por ter atingido a marca de 100 partidas na K-League na rodada anterior. Já com a bola rolando, o jogador fez o que dele se esperava. Na vitória do Ulsan por 3 a 0, o baiano marcou o segundo gol de seu time. Após a partida, Júnior falou sobre o resultado, que confirmou a liderança da equipe no campeonato.
- Seguimos líderes, agora com quatro pontos de vantagem. Nossa expectativa é manter essa diferença até o início dos playoffs. Quanto à homenagem que o Ulsan me prestou, fiquei de fato muito orgulhoso. Com muita dedicação, venho escrevendo o meu nome na história do futebol sul-coreano. Ser recompensado dessa forma é inesquecível - afirmou.
Com mais um gol marcado, Júnior segue disparado na liderança da artilharia da liga, agora com nove a mais que o segundo colocado. Negão continua sendo responsável por mais da metade dos gols do Ulsan na competição. Das 41 vezes que o time balançou as redes rivais na K-League 2020, 21 foram obra do camisa nove. Com a reta final da Copa da Coreia e a disputa da Liga dos Campeões da Ásia pela frente, Júnior tem a expectativa de bater seu recorde de gols numa mesma temporada. O atleta comentou o assunto.
- É muito difícil estabelecer um número a ser alcançado, mas de fato sinto que esse pode ser o meu maior ano. Temos três campeonatos para serem definidos e o foco obviamente está na conquista deles, mas do ponto de vista individual, objetivo sim tornar 2020 a minha grande temporada - encerrou.

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