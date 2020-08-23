Júnior Negão comemora marca de 100 jogos na K-League

A partida deste domingo contra o Seongnam pela K-League terá um valor especial para o atacante Júnior Negão. O camisa nove do Ulsan Hyundai completará 100 jogos disputados na competição. Desde 2017 atuando na Coreia do Sul, Júnior fala do significado de atingir esta marca justamente num momento especial de sua carreira.

- Eu me sinto honrado de chegar a este número numa liga competitiva como a sul-coreana. Muitos estrangeiros vem para cá e não se adaptam, pois há diversos fatores envolvidos numa mudança de país. E esse fato acontecer exatamente quando vivo uma fase tão maravilhosa, me deixa ainda mais empolgado - afirmou. Mas o confronto com o nono colocado do campeonato sul-coreano é de extrema relevância para o clube de Júnior. Na ponta da classificação com 39 pontos, o Ulsan necessita vencer para seguir líder independente de outros resultados. O artilheiro da competição com 18 gols ressalta a importância da vitória.