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Júnior Moraes aparece no BID, mas só poderá estrear pelo Corinthians no mata-mata do Paulistão

Atacante teve o contrato publicado no sistema da CBF, mas como não foi inscrito à tempo pelo Timão no Paulistão, ficará de fora da partida contra o Novorizontino...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 17:52

Publicado em 18 de Março de 2022 às 17:52

Na tarde desta sexta-feira (18), o Corinthians registrou o contrato do atacante do clube, Júnior Moraes, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, o brasileiro naturalizado ucraniano está liberado para jogar pelo time do Parque São Jorge. O vínculo dele com o clube paulista vai até dezembro de 2023.> GALERIA - Gil faz pênalti e vira vilão na derrota do Timão no Dérbi; veja notas
Contudo, o centroavante de 34 anos não poderá fazer sua estreia no domingo (20), contra o Novorizontino, às 16h, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão, pois ele só pode ser inscrito na lista A do Timão na competição após a fase de grupos, como o LANCE! explicou aqui.
> TABELA - Falta pouco! Simule os últimos jogos do Corinthians no Paulistão
A tendência é que, após a fase de grupos, Júnior Moraes substitua o volante Gabriel ou o meia Gabriel Pereira, ambos negociados pelo Corinthians durante o Campeonato Paulista, na lista A do clube para o restante da competição. O centroavante vem treinando com o restante do elenco.
O prazo final para o Timão fazer alterações na lista, após o encerramento da fase de grupos do Paulistão é 22 de março de 2022.
LISTA A DO CORINTHIANS PARA O PAULISTÃOGoleiros: Carlos Miguel, Cássio e IvanLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, João Pedro, Lucas Piton.Zagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo e Robson Bambu.Meias: Du Queiroz, Cantillo, Gabriel*, Xavier, Paulinho, Adson, Giuliano, Luan, Roni e Renato AugustoAtacantes: Gustavo Silva, Jô, Róger Guedes e Willian​*Negociado com o Internacional
Crédito: JúniorMoraesdurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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