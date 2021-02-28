Júnior Lopes usa experiência de sucesso e projeta temporada de destaque com Itumbiara

Crédito: Divulgação/Itumbiara

O técnico Júnior Lopes passou a limpo a preparação do Itumbiara para a disputa do Campeonato Goiano de 2021. O treinador usa a bagagem de sucesso na carreira, com passagens por Flamengo, Vasco, Grêmio e Cruzeiro, para projetar o ano com a equipe. Apesar do começo da pré-temporada depois dos rivais, o comandante de apenas 47 anos de idade se mostra confiante em uma campanha de destaque na competição.+ Cano soberano! Confira como ficou a artilharia do Vasco na temporada 2020No currículo, Júnior Lopes tem trabalhos ao lado de Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes e trabalhos como auxiliar fixo de equipes da Série A do Brasileiro. Essas experiências, conforme ele mesmo revela, moldaram sua forma de trabalho e como gosta de montar as equipes. A expectativa é de um Itumbiara intenso e concentrado durante o Goiano.

- Então a carreira como auxiliar me rendeu grandes frutos e aprendizado com vários treinadores. Trabalhei com cerca de 11 profissionais auxiliando. E todos foram muito importantes na minha vida, de grande valia. Procuro aprender, sou muito detalhista. Mas você procura criar sua própria metodologia.

Sendo assim, um campeonato ficou emendado no outro, com diferença de um dia. Por isso, os adversários começaram antes e já têm ritmo de jogo. Segundo o técnico, são detalhes que o time vai superar pela dedicação do elenco.

- Nós acabamos ficando um pouco para trás na preparação. Começamos no dia 1º de fevereiro e a maioria dos clubes começou em dezembro. O CRAC, nosso adversário da estreia, jogou três jogos e teve uma preparação anterior. E agora está pronto para 2021. Será uma vantagem para eles e desvantagem para nós. Nós viemos da Segunda Divisão e ela acabou em novembro.

- Tivemos férias e voltamos só em fevereiro. Temos essa certa desvantagem. É um campeonato muito curto, de dez rodadas na primeira fase. A gente tem que ter muita atenção. Sabemos dessas dificuldades, a questão financeira e também de preparação. As outras equipes estão em vantagem. Somos sabedores disso - disse, completando.- Estamos tentando antecipar as fases. Estamos conversando bastante, nos reunindo sempre. Temos uma programação que foi feita no início do trabalho. A cada dia conversamos, de repente, readaptamos uma situação ou outra. A preparação está sendo bem satisfatória, apesar das desvantagens. Estamos satisfeitos com a preparação, com a dedicação dos atletas, estão indo ao limite nos trabalhos - finalizou.Por conta de uma parceria, o Itumbiara está fazendo a sua pré-temporada no Tigres do Brasil, de Xerém - distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Com uma estrutura elogiada por Lopes, em um local isolado, o clube vai ganhando forma para a estreia no Goiano.