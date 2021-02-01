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Júnior Lopes é o novo treinador do Itumbiara para o Campeonato Goiano

Aos 47 anos e com vasto currículo no futebol, o treinador assume o comando do Gigante do Vale no retorno à primeira divisão de Goiás...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 18:48

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 18:48

Crédito: Divulgação/Vasco
O técnico Júnior Lopes será o comandante do Itumbiara nesta temporada. Com passagens pelos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, além de Athlético-PR, Grêmio, Cruzeiro e Seleção Brasileira sub-17, o treinador encara o novo desafio como uma oportunidade e fala sobre a responsabilidade que terá no comando do Gigante do Vale, que retorna à primeira divisão estuadl.
- O Itumbiara é um time tradicional de Goiás, que já foi campeão estadual, passou por uma fase difícil e está tentando se reerguer. Estou muito empolgado e ciente de que as dificuldades financeiras existem, mas que com bastante trabalho e muita união de todos do clube e da cidade alcançaremos nossos objetivos - afirmou, ainda falando sobre a equipe que pretende criar:
- Formaremos um time competitivo. Por mais que conheça alguns jogadores, você só conhece de verdade no dia a dia. Então, vamos trabalhar bastante, testar algumas possibilidades para poder criar uma equipe que tenha variações, ter opções para este início de temporada. Estou muito motivado e quero contagiar os jogadores com este espírito - prometeu.Na temporada de 2021, o calendário do Campeonato Goiano também diminuiu as datas para se readequar devido às paralisações ainda do ano anterior por conta da Covid-19. A equipe estará no Grupo A, ao lado de Atlético, Anápolis, CRAC, Grêmio Anápolis e Jataiense. O Itumbiara enfrenta os adversários em turno e returno, nesta primeira fase. Com duas semanas para trabalhar até a estreia,
- A pré-temporada é sempre fundamental, independente do tempo que teremos à disposição. Vamos fazer o possível para que os atletas cheguem no ápice técnico e físico já neste começo de ano. Vamos trabalhar bastante. Esta é a chave neste começo: trabalho e dedicação. Quero tirar o melhor desses jogadores, porque sei que temos um time com potencial - concluiu.
A estreia de Júnior Lopes, de 47 anos, no comando do Itumbiara para esta temporada 2021 será no dia 28 de fevereiro, às 16h, em casa, diante do CRAC.

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