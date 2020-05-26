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Junior Firpo só deve pensar no seu futuro após fim da temporada

Lateral esquerdo do Barcelona está sendo especulado em possível troca por Lautaro Martínez. Dominicano pode avaliar permanência na equipe ou saída para outro clube...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 12:03

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 12:03

Crédito: Reprodução
Junior Firpo, lateral esquerdo do Barcelona, está sendo especulado no mercado e de maneira forte em uma operação que poderia levar Lautaro Martínez para a Catalunha. No entanto, o defensor segue em silêncio em relação ao assunto e acredita que não é momento de pensar em transferência, de acordo com o jornal “Sport”.
O dominicano sabe que o final da temporada do Campeonato Espanhol será exigente e busca estar melhor preparado fisicamente, uma das suas principais características, para ter oportunidades e aproveitá-las. Somente ao final da época, o lateral fará um balanço e avaliar o que será melhor para sua carreira, seja optar por uma saída ou pela permanência na equipe, uma vez que tem contrato até 2024.
Caso esteja aberto a ouvir propostas, terá que priorizar os interesses esportivos e pessoais. Por ser jovem, com apenas 23 anos, Firpo é um candidato para muitos times. O Barça confia em um acerto com a Inter para facilitar a operação com o atacante argentino, mas é o defensor quem tem a palavra final.E MAIS:Inter se preocupa com Lautaro na volta do Campeonato ItalianoMessi não deve exercer cláusula de saída e continua no BarcelonaFederação holandesa nega pedido do AZ Alkmaar e mantém vaga na fase de grupos da Champions ao AjaxAubameyang entra na mira do PSG para a próxima temporada E MAIS:

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