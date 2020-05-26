Junior Firpo só deve pensar no seu futuro após fim da temporada

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Junior Firpo, lateral esquerdo do Barcelona, está sendo especulado no mercado e de maneira forte em uma operação que poderia levar Lautaro Martínez para a Catalunha. No entanto, o defensor segue em silêncio em relação ao assunto e acredita que não é momento de pensar em transferência, de acordo com o jornal “Sport”.

O dominicano sabe que o final da temporada do Campeonato Espanhol será exigente e busca estar melhor preparado fisicamente, uma das suas principais características, para ter oportunidades e aproveitá-las. Somente ao final da época, o lateral fará um balanço e avaliar o que será melhor para sua carreira, seja optar por uma saída ou pela permanência na equipe, uma vez que tem contrato até 2024.