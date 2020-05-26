Junior Firpo só deve pensar no seu futuro após fim da temporada

Junior Firpo, lateral esquerdo do Barcelona, está sendo especulado no mercado e de maneira forte em uma operação que poderia levar Lautaro Martínez para a Catalunha. No entanto, o defensor segue em silêncio em relação ao assunto e acredita que não é momento de pensar em transferência, de acordo com o jornal “Sport”.
O dominicano sabe que o final da temporada do Campeonato Espanhol será exigente e busca estar melhor preparado fisicamente, uma das suas principais características, para ter oportunidades e aproveitá-las. Somente ao final da época, o lateral fará um balanço e avaliar o que será melhor para sua carreira, seja optar por uma saída ou pela permanência na equipe, uma vez que tem contrato até 2024.
Caso esteja aberto a ouvir propostas, terá que priorizar os interesses esportivos e pessoais. Por ser jovem, com apenas 23 anos, Firpo é um candidato para muitos times. O Barça confia em um acerto com a Inter para facilitar a operação com o atacante argentino, mas é o defensor quem tem a palavra final.E MAIS:Inter se preocupa com Lautaro na volta do Campeonato ItalianoMessi não deve exercer cláusula de saída e continua no BarcelonaFederação holandesa nega pedido do AZ Alkmaar e mantém vaga na fase de grupos da Champions ao AjaxAubameyang entra na mira do PSG para a próxima temporada E MAIS: