Junior Firpo aceita negociar com a Inter em transferência por Lautaro

O Barcelona já deu o aval para a Inter de Milão negociar com Junior Firpo. O lateral-esquerdo aceitou negociar, embora sua prioridade seja continuar no clube espanhol. Porém, de acordo com o 'SPORT', os italianos acreditam que serão capazes de convencer o jogador.
Firpo chegou ao Barça há um ano para concorrer com Jordi Alba. Porém, nem Ernesto Valverde nem Quique Setién o viram como uma alternativa clara. Roma e Napoli também se interessaram pelo jogador.
Apesar disso, os catalães também autorizaram Jorge Mendes a negociar com a Inter de Milão por Semedo. O preço do jogador é bem mais elevado, mas ele prefere ir para a Premier League.
Caso Firpo deixe o Barcelona, o clube não investirá num substituto. A ideia é trazer um jogador de graça ou por meio de uma troca. E MAIS:Cavani rejeitou a Inter de Milão para assinar com o Atlético de MadridLulinha destaca expectativa para grande ano no Jubilo IwataRakitic está confiante em permanência no BarcelonaBrescia estabelece valor inicial de joia italiana, Sandro TonaliUnion Berlin e Schalke 04 empatam e seguem sem vencer na BundesligaGoverno espanhol nega chance de torcida nos estádios nesta temporada E MAIS: