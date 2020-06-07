Junior Firpo aceita negociar com a Inter em transferência por Lautaro

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O Barcelona já deu o aval para a Inter de Milão negociar com Junior Firpo. O lateral-esquerdo aceitou negociar, embora sua prioridade seja continuar no clube espanhol. Porém, de acordo com o 'SPORT', os italianos acreditam que serão capazes de convencer o jogador.

Firpo chegou ao Barça há um ano para concorrer com Jordi Alba. Porém, nem Ernesto Valverde nem Quique Setién o viram como uma alternativa clara. Roma e Napoli também se interessaram pelo jogador.

Apesar disso, os catalães também autorizaram Jorge Mendes a negociar com a Inter de Milão por Semedo. O preço do jogador é bem mais elevado, mas ele prefere ir para a Premier League.