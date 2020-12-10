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Júnior, ex-lateral da Seleção, lembra de momentos com Paolo Rossi

Atual comentarista da Rede Globo esteve presente no time de 1982 que foi derrotado pela Itália com três gols do atacante. Rossi morreu na última quarta-feira aos 64 anos...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 10:59

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 10:59

Crédito: Reprodução de internet
Júnior, ex-lateral da Seleção Brasileira e atual comentarista da Rede Globo, lembrou do atacante Paolo Rossi após a morte do ídolo italiano. O ex-jogador lembrou dos tempos em que esteveno Torino, enquanto o artilheiro jogava na Juventus, clubes da mesma cidade, e que o camisa nove sempre mostrou respeito pelo adversário.- Depois de 82, quando fui para a Itália, em 84, ele (Rossi) jogava na Juventus. A gente se encontrava porque frequentávamos os mesmos restaurantes. Aquela figura que você viu um tempo atrás aqui é a figura dele. Gentil, educado... Mesmo com tudo o que fez contra a Seleção Brasileira, ele jamais faltou com o respeito ou tirou onda a respeito daquilo. Acho que por isso o respeito é muito grande por Paolo Rossi.
Caio Ribeiro, que também atuou no futebol italiano, fez questão de lembrar a adoração do povo por Rossi.
- O povo italiano tinha muita gratidão por tudo o que ele fez em 82, era um dos grandes ídolos. Aliás, poucas pessoas me fizeram chorar durante uma partida de futebol. Ele foi uma delas. Essa geração do Júnior foi a que me fez apaixonar pelo futebol. E o grande momento dessa Copa foi esse que o Paolo Rossi foi protagonista.
A morte do ex-jogador italiano foi dada pela emissora "RAI" e confirmada pelos jornais mais conceituados do país. Além da Copa do Mundo, o atacante também conquistou uma Liga dos Campeões e dois títulos do Campeonato Italiano.

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