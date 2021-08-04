Júnior Dutra rescinde o seu contrato com o Avaí

Crédito: Frederico Tadeu/Avaí FC

A quarta-feira é agitada nos bastidores do Avaí. Em comunicado na rede social, o Leão informou que o atacante Júnior Dutra está de saída do clube.

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Após receber uma proposta para atuar no exterior, o jogador exerceu uma cláusula do seu contrato e rescindiu o acordo com o time brasileiro.

‘Estou aqui para me despedir de vocês. Hoje estou encerrando mais uma passagem por esse clube que aprendi a amar. Tinha o objetivo de ser campeão estadual e conseguimos. No acesso não estarei aqui, mas o grupo é muito bom e o pessoal está muito focado. Estarei na torcida’, disse o jogador.