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futebol

Júnior Dutra rescinde o seu contrato com o Avaí

Atacante recebeu uma proposta do exterior e agora vai dar sequência na carreira fora da Ressacada...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 17:27
Crédito: Frederico Tadeu/Avaí FC
A quarta-feira é agitada nos bastidores do Avaí. Em comunicado na rede social, o Leão informou que o atacante Júnior Dutra está de saída do clube.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após receber uma proposta para atuar no exterior, o jogador exerceu uma cláusula do seu contrato e rescindiu o acordo com o time brasileiro.
‘Estou aqui para me despedir de vocês. Hoje estou encerrando mais uma passagem por esse clube que aprendi a amar. Tinha o objetivo de ser campeão estadual e conseguimos. No acesso não estarei aqui, mas o grupo é muito bom e o pessoal está muito focado. Estarei na torcida’, disse o jogador.
Em duas passagens pelo Avaí, Júnior Dutra vestiu a camisa do clube por 68 oportunidades e anotou 19 gols.

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