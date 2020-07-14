Júnior Brandão projeta sequência de jogos-treino do Atlético-GO antes da estreia no Brasileirão

Crédito: Divulgação/Atlético-GO

Em preparação para o início da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO terá quatro jogos-treino pela frente até o seu retorno oficial aos gramados, no momento marcados para algo entre 8 e 9 de agosto com a indefinição se haverá ainda em 2020 a continuidade do estadual.

Nas próximas semanas o Dragão vai enfrentar o Goiânia, Vila Nova, Cuiabá e Gama numa sequência de testes valorizada pelo atacante Júnior Brandão.

- Vai ser importante essa sequência de amistosos porque vai ser uma preparação maior e com ritmo de jogo. Estamos vendo equipes jogando os estaduais e vão estar melhor preparados do que nós, então esses compromissos servirá para que possamos nos entrosar melhor também - disse Júnior Brandão, que acrescentou:

- Isso tudo para pegar o ritmo de jogo, que não é a mesma coisa no treinamento, para voltar fazendo uma grande Série A - concluiu.