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Júnior Brandão projeta sequência de jogos-treino do Atlético-GO antes da estreia no Brasileirão

A partir do próximo dia 18 de julho, o Dragão terá pela frente quatro confrontos como testes até enfrentar o Corinthians na 1ª rodada do BR-2020
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Publicado em 14 de Julho de 2020 às 17:30

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 17:30
Crédito: Divulgação/Atlético-GO
Em preparação para o início da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO terá quatro jogos-treino pela frente até o seu retorno oficial aos gramados, no momento marcados para algo entre 8 e 9 de agosto com a indefinição se haverá ainda em 2020 a continuidade do estadual.
Nas próximas semanas o Dragão vai enfrentar o Goiânia, Vila Nova, Cuiabá e Gama numa sequência de testes valorizada pelo atacante Júnior Brandão.
- Vai ser importante essa sequência de amistosos porque vai ser uma preparação maior e com ritmo de jogo. Estamos vendo equipes jogando os estaduais e vão estar melhor preparados do que nós, então esses compromissos servirá para que possamos nos entrosar melhor também - disse Júnior Brandão, que acrescentou:
- Isso tudo para pegar o ritmo de jogo, que não é a mesma coisa no treinamento, para voltar fazendo uma grande Série A - concluiu.
O primeiro teste do Atlético-GO nesse retorno será no sábado, dia 18, contra o Goiânia, sendo todos os jogos realizados na cidade de Goiânia. A estreia do time do técnico Vagner Mancini no Brasileirão vai acontecer como visitante diante do Corinthians.

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