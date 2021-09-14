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Junior Alonso vê Fred como referência do Flu e pede cuidado especial: 'nosso trabalho é parar ele'

Junior Alonso valoriza vantagem sobre o Fluminense, mas espera dificuldades no jogo de volta diante do Tricolor Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 19:21

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 19:21

O Atlético-MG está a um empate da semifinal da Copa do Brasil. O Galo está em vantagem no confronto com o Fluminense após derrotar o time carioca no jogo de ida por 2 a 1. Na volta, nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, basta segurar o ataque do Flu para os mineiros seguirem firmes em busca do bicampeonato da competição mata-mata. E aí entra a defesa, uma das melhores do ano no futebol brasileiro, que tem no paraguaio Junior Alonso um dos seus pilares. O defensor destacou que a equipe atleticana precisa ficar de olho em Fred, que é a referência do Tricolor na parte ofensiva. Alonso também destacou que segurar um jogador como Fred é um dos caminhos para garantir o Galo na próxima fase do maior mata-mata nacional. Confira nos vídeos da matéria. Caso supere o Fluminense, o Galo irá encarar o vencedor do confronto entre Fortaleza e São Paulo. O "xerife" do Galo quer a defesa de olho no artilheiro Tricolor para garantir a vaga nas semifinais da Copa do Brasil-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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