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Junior Alonso revela propostas de outras equipes e explica escolha pelo retorno ao Atlético-MG

O defensor está emprestado ao Galo pelo Krasnodar, da Rússia, até o fim da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 17:06

Publicado em 17 de Março de 2022 às 17:06

O zagueiro Junior Alonso voltou ao Atlético-MG menos de dois meses após ser vendido para o Krasnodar, da Rússia, por mais de 43 milhões de reais. O Galo não ficou no prejuízo, pois recebeu o dinheiro e com a guerra entre russos e ucranianos, seu contrato foi suspenso a equipe europeia Alonso ficará no alvinegro, emprestado até o fim do ano. Ele revelou que teve outras propostas e contou o motivo de ter aceitado voltar para Minas, ganhando o mesmo salário de 2021. Confira nos vídeos da matéria. Junior Alonso volta ao Galo menos de dois meses após ser vendido para o futebol russo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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