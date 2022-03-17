Junior Alonso revela propostas de outras equipes e explica escolha pelo retorno ao Atlético-MG

O zagueiro Junior Alonso voltou ao Atlético-MG menos de dois meses após ser vendido para o Krasnodar, da Rússia, por mais de 43 milhões de reais. O Galo não ficou no prejuízo, pois recebeu o dinheiro e com a guerra entre russos e ucranianos, seu contrato foi suspenso a equipe europeia Alonso ficará no alvinegro, emprestado até o fim do ano. Ele revelou que teve outras propostas e contou o motivo de ter aceitado voltar para Minas, ganhando o mesmo salário de 2021. Confira nos vídeos da matéria. Junior Alonso volta ao Galo menos de dois meses após ser vendido para o futebol russo-(Pedro Souza/Atlético-MG)