Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Junior Alonso reconhece falhas em gols sofridos pelo Atlético-MG em jogadas aéreas
futebol

Junior Alonso reconhece falhas em gols sofridos pelo Atlético-MG em jogadas aéreas

O defensor disse que é algo pendente que ele e a equipe precisam resolver para seguir na briga pelo título brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2021 às 18:46

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 18:46

Crédito: Alonso fez uma cobrança pessoal e do time sobre os gols de bola aérea que o Galo vem sofrendo no Brasileirão-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Criticado após a derrota para o Red Bull Bragantino, a defesa do Atlético-MG busca mais estabilidade para evitar gols dos rivais, principalmente nas bolas aéreas, como ocorreu nos dois gols da equipe paulista, que empatou por 2 a 2 com o Galo, pela 29ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Junior Alonso, diretamente envolvido no segundo gol do Massa Bruta, fez a autocobrança e também do time por lances assim.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO -É uma conta pendente que temos que resolver. Já conversamos sobre isso com o Sampaoli, com os outros companheiros do sistema defensivo e estamos trabalhando todos os dias para poder melhorar nesse sentido. Sabemos que temos essa situação para resolver, mesmo já estando no fim do torneio e creio que nessas partidas finais a margem para os erros será bem pouca. A única coisa que podemos fazer é seguir trabalhando, treinando e estar muito mais concentrados do que já estamos - disse o zagueiro. A chance de redenção alvinegra e de sua defesa, formada por Alonso, Réver, Guga e Arana, é o duelo do próximo domingo, 17 ,contra o Atlético-GO, no Mineirão, pela 30ª rodada do campeonato. A partida está marcada para às 18h15. O Galo precisa vencer para manter as chances de conquistar o título Brasileiro e consolidar sua ida para a Libertadores 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados