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Junior Alonso prevê Fortaleza indo pra cima em jogo da volta e diz que o Galo tem de 'jogar no erro deles'

O time mineiro tem larga vantagem sobre o time cearense na semifinal da Copa do Brasil e pode perder até por três gols de diferença...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 21:15

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 21:15
Podendo perder por até três gols de diferença para chegar à final da Copa do Brasil, o Atlético-MG encara o Fortaleza pelo jogo de volta das semifinais do mata-mata nacional, nesta quarta-feira, 27 de outubro, às 21h30, no Castelão, na capital do Ceará. O time mineiro vai jogar em cima do erro do adversário, que deve tentar fazer um placar alto e se arriscar no campo ofensivo, deixando espaços. Assim pensa o zagueiro Junior Alonso, que espera do alvinegro uma postura firme e pronta para se aproveitar de um possível “desespero” do Fortaleza, que precisa de quatro gols para levar a decisão para os pênaltis e cinco para avançar direto às finais do mata-mata. Alonso, “xerifão” da defesa também falou do gol contra marcado por seu companheiro de zaga, Nathan Silva, diante do Cuiabá. Para o zagueiro, ali no setor tem de fazer as coisas do modo mais simples possível para evitar erros bobos. Confira tudo que o paraguaio, em bom português, disse nos vídeos da matéria. Junior Alonso quer o Galo de "cuca fresca" para a reta final da temporada-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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