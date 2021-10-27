Junior Alonso prevê Fortaleza indo pra cima em jogo da volta e diz que o Galo tem de 'jogar no erro deles'

Podendo perder por até três gols de diferença para chegar à final da Copa do Brasil, o Atlético-MG encara o Fortaleza pelo jogo de volta das semifinais do mata-mata nacional, nesta quarta-feira, 27 de outubro, às 21h30, no Castelão, na capital do Ceará. O time mineiro vai jogar em cima do erro do adversário, que deve tentar fazer um placar alto e se arriscar no campo ofensivo, deixando espaços. Assim pensa o zagueiro Junior Alonso, que espera do alvinegro uma postura firme e pronta para se aproveitar de um possível “desespero” do Fortaleza, que precisa de quatro gols para levar a decisão para os pênaltis e cinco para avançar direto às finais do mata-mata. Alonso, “xerifão” da defesa também falou do gol contra marcado por seu companheiro de zaga, Nathan Silva, diante do Cuiabá. Para o zagueiro, ali no setor tem de fazer as coisas do modo mais simples possível para evitar erros bobos. Confira tudo que o paraguaio, em bom português, disse nos vídeos da matéria. Junior Alonso quer o Galo de "cuca fresca" para a reta final da temporada-(Pedro Souza/Atlético-MG)