Junior Alonso pode se tornar o quinto estrangeiro a levantar a taça do Brasileiro como capitão

O zagueiro Junior Alonso é um jogador que chegou ao Atlético-MG e se tornou o xerife da defesa alvinegra, e em 2021 se virou o capitão da equipe quando está em campo. Assim, com o título nacional muito perto do Alvinegro, o paraguaio poderá ser o quinto estrangeiro na história do campeonato a erguer a taça de campeão com a braçadeira de capitão no braço. Antes deles, Tévez, Ríncon e Gamarra, outro paraguaio, todos pelo Corinthians, além de Figueroa, no Internacional, na década de 1970, foram os outros gringos com a honraria de levantar o troféu como capitães. Todavia, o defensor minimizou o fato e está focado em dar o caneco para o Galo, que não entra na galeria do clube desde 1971. O jogador do Galo comentou sobre essas situações e o momento emocional do time nos vídeos da matéria. Confira! Alonso pode ser o quinto "gringo" erguer o troféu do Brasileirão como capitão da equipe-(Pedro Souza/Atlético-MG)