Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Junior Alonso pode se tornar o quinto estrangeiro a levantar a taça do Brasileiro como capitão
futebol

Junior Alonso pode se tornar o quinto estrangeiro a levantar a taça do Brasileiro como capitão

Porém, o zagueiro do Atlético-MG minimizou o fato, pois  para ele, o importante é confirmar a conquista do título...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2021 às 20:39

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 20:39

O zagueiro Junior Alonso é um jogador que chegou ao Atlético-MG e se tornou o xerife da defesa alvinegra, e em 2021 se virou o capitão da equipe quando está em campo. Assim, com o título nacional muito perto do Alvinegro, o paraguaio poderá ser o quinto estrangeiro na história do campeonato a erguer a taça de campeão com a braçadeira de capitão no braço. Antes deles, Tévez, Ríncon e Gamarra, outro paraguaio, todos pelo Corinthians, além de Figueroa, no Internacional, na década de 1970, foram os outros gringos com a honraria de levantar o troféu como capitães. Todavia, o defensor minimizou o fato e está focado em dar o caneco para o Galo, que não entra na galeria do clube desde 1971. O jogador do Galo comentou sobre essas situações e o momento emocional do time nos vídeos da matéria. Confira! Alonso pode ser o quinto "gringo" erguer o troféu do Brasileirão como capitão da equipe-(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver
Imagem de destaque
Neto é preso por furtar R$ 38 mil via Pix pelo celular da avó em Guarapari
Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados