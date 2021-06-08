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Junior Alonso jogará a Copa América e Atlético-MG poderá ficar sem 'meio time' por um mês

O alvinegro já sabe que o zagueiro terá e servir ao Paraguai na competição de seleções que será disputada no Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 20:24

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 20:24

Crédito: Alonso deve ficar longe do Galo mais de um mês para servir à seleção paraguaia-(Pedro Souza/Atlético-MG
Com a confirmação da Copa América no Brasil, o Atlético-MG pode ter um cenário complicado na montagem do time para os meses de junho e julho, o prejudicando diretamente no Campeonato Brasileiro. E o Galo já tem um desfalque certo. O zagueiro Junior Alonso vai disputar a Copa América e ficará um mês longe do time mineiro. A federação paraguaia comunicou ao Atlético que convocará Alonso para o torneio de seleções, que começa no próximo fim de semana. O defensor só será liberado depois do dia 10 de julho, três dias antes da primeira partida contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores. E, os problemas de faltas no elenco podem ficar ainda maiores, pois Eduardo Vargas (Chile), Alan Franco (Equador) e Jefferson Savarino (Venezuela) devem seguir defendendo seus times nacionais. As federações desses atletas ainda não comunicaram oficialmente se ficarão ou não com os jogadores nos elencos da Copa América. A lista de desfalques pode ser ampliada com Guga e Guilherme Arana, que estão entre os possíveis convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Porém, a competição começa daqui a 45 dias, o que daria tempo deles jogarem a ida das oitavas de final da Libertadores, mas perderiam o jogo de volta, em BH, além de partidas pelo Brasileiro.

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