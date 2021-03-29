Junior Alonso exalta tempo de treinos no Galo, mas relata preocupação com o calendário de jogos este ano

A semana do Atlético-MG está direcionada para a volta do futebol, com o duelo de quinta-feira, 1º de abril, às 17h30, no Ronaldão, em Poços de Caldas, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. E o time teve tempo de se ajustar com a chegada de Cuca, que passou a semana com o elenco. Para o zagueiro Junior Alonso, o período foi produtivo. Entretanto, outra questão veio à tona na sua entrevista desta segunda-feira, 29 de março: o calendário. Alonso pode ser um dos jogadores do Galo que desfalcará a equipe em convocações para seleções sul-americanas na Copa América e Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Confira o que o xerife alvinegro disse em sua coletiva no vídeo acima. Alonso revelou preocupação com o calendário 2021 do futebol, em sua entrevista-(Pedro Souza/Atlético-MG)Nomes como Nacho Fernández, Matías Zaracho(Argentina), Junior Alonso (Paraguai), Savarino (Venezuela), Alan Franco (Equador) e Guilherme Arana (Brasil) são cotados para listas de suas seleções, o que pode gerar grande prejuízo ao Galo dentro de campo, ficando fora do time mineiro por até 19 jogos no Brasileirão.