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Junior Alonso exalta tempo de treinos no Galo, mas relata preocupação com o calendário de jogos este ano

O zagueiro está em um grupo de atletas do time mineiro que poderá ficar muitos jogos de fora para servirem às suas seleções em competições pela América do Sul...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 17:11

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 17:11
A semana do Atlético-MG está direcionada para a volta do futebol, com o duelo de quinta-feira, 1º de abril, às 17h30, no Ronaldão, em Poços de Caldas, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. E o time teve tempo de se ajustar com a chegada de Cuca, que passou a semana com o elenco. Para o zagueiro Junior Alonso, o período foi produtivo. Entretanto, outra questão veio à tona na sua entrevista desta segunda-feira, 29 de março: o calendário. Alonso pode ser um dos jogadores do Galo que desfalcará a equipe em convocações para seleções sul-americanas na Copa América e Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Confira o que o xerife alvinegro disse em sua coletiva no vídeo acima. Alonso revelou preocupação com o calendário 2021 do futebol, em sua entrevista-(Pedro Souza/Atlético-MG)Nomes como Nacho Fernández, Matías Zaracho(Argentina), Junior Alonso (Paraguai), Savarino (Venezuela), Alan Franco (Equador) e Guilherme Arana (Brasil) são cotados para listas de suas seleções, o que pode gerar grande prejuízo ao Galo dentro de campo, ficando fora do time mineiro por até 19 jogos no Brasileirão.

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