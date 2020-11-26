Junior Alonso e Savarino desfalcam o Galo no duelo contra o Internacional

Crédito: Alonso não estará em campo na defesa alvinegra no duelo contra o Colorado, daqui 11 dias-(Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético-MG só volta a campo no dia 6 de dezembro, domingo, contra o Internacional, no Mineirão. Serão 11 dias de descanso, o que dará tempo de recuperar o elenco e ainda ter de volta Sampaoli e toda a comissão técnica, que foi acometida pelo novo coronavírus.

Mas, o time mineiro já terá dois problemas a resolver nesse intervalo: substituir duas peças importantes do time. Na vitória desta quarta-feira , 25 de novembro, no Mineirão, sobre o Botafogo por 2 a 1, o alvinegro, líder do campeonato, não terá Junior Alonso e Savarino para o jogo diante do Colorado, pela 24ª rodada da competição. O atacante Savarino, autor do primeiro gol, e o zagueiro Junior Alonso levaram o terceiro cartão e cumprirão suspensão automática contra os gaúchos.