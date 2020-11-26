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Junior Alonso e Savarino desfalcam o Galo no duelo contra o Internacional

A dupla levou o terceiro cartão amarelo e está suspensa do confronto diante do Colorado, no domingo, 6 de dezembro, no Mineirão...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 09:00

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 09:00

Crédito: Alonso não estará em campo na defesa alvinegra no duelo contra o Colorado, daqui 11 dias-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG só volta a campo no dia 6 de dezembro, domingo, contra o Internacional, no Mineirão. Serão 11 dias de descanso, o que dará tempo de recuperar o elenco e ainda ter de volta Sampaoli e toda a comissão técnica, que foi acometida pelo novo coronavírus.
Mas, o time mineiro já terá dois problemas a resolver nesse intervalo: substituir duas peças importantes do time. Na vitória desta quarta-feira , 25 de novembro, no Mineirão, sobre o Botafogo por 2 a 1, o alvinegro, líder do campeonato, não terá Junior Alonso e Savarino para o jogo diante do Colorado, pela 24ª rodada da competição. O atacante Savarino, autor do primeiro gol, e o zagueiro Junior Alonso levaram o terceiro cartão e cumprirão suspensão automática contra os gaúchos.
O técnico Jorge Sampaoli, que já deve estar liberado para comandar o time nos treinos e nos jogos, terá nove retornos de atletas que estavam com a Covid-19, além de outros que cumpriram suspensão. Voltam Guilherme Arana, Réver, Dylan Borrero, Savinho e Jair. Ainda podem estar à disposição os goleiros Victor e Everson, o latera Guga e o atacante Vargas. O meia Alan Franco ainda depende de liberação para retornar o Equador, onde se encontra em isolamento.

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