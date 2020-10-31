Junior Alonso é convocado e não jogará diante do Corinthians

O zagueiro Junior Alonso, do Atlético-MG, teve confirmada a sua convocação para a seleção do Paraguai que fará dois jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Os paraguaios enfrentarão Argentina na quinta-feira, 12 de novembro, às 21h, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pela terceira rodada do torneio. Em seguida, encara a Bolívia, no dia 17, terça-feira, às 20h, no Defensores del Chaco, em Assunção. Com estes dois compromissos, Alonso vai desfalcar o Galo no duelo contra o Corinthians, no sábado, 14 de novembro, às 19h, na na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada do Brasileirão. Alonso, que foi titular nos jogos do Paraguai contra o Peru e a Venezuela, é peça importante do time nacional comandado por Eduardo Berizzo. O time mineiro poderá ter ainda outros quatro desfalques para o confronto diante do Timão. Alan Franco, Savarinho e Zaracho estão em listas prévias de Equador, Venezuela e Argentina, além de Guilherme Arana, que compõe uma relação de nomes que ficaram na espera caso Tite precise chamar outros atletas. Arana, inclusive tem chances de ser chamado, pois Alex Telles, do Manchester United, está com Covid-19 e deve ser cortado, o que ampliaria o prejuízo atleticano para a partida com os paulistas.