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Junior Alonso é apresentado e zagueiro põe conquista do Campeonato Brasileiro como meta

O defensor, de 27 anos, foi contratado junto ao Lille-FRA. Ele terá uma dura disputa pela posição com Bueno, Rever e Igor Rabello....
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 19:20

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 19:20

Crédito: Junior Alonso foi oficialmente apresentado ao torcedor do alvinegro-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O zagueiro Junior Alonso foi oficialmente apresentado e vestiu a camisa do Atlético-MG na manhã desta sexta-feira, 17 de julho. O defensor paraguaio assinou contrato até 30 de junho de 2024, sendo contratado junto ao Lille-FRA, em definitivo. Alonso disse que a presença de Jorge Sampaoli foi importante para o acerto com o clube mineiro. Também destacou o projeto ousado do Galo apresentado a ele. - Decidi jogar no Atlético por todo o projeto do clube e porque o treinador confiou em mim, o clube também. Me interessou muito todo o projeto. Estou muito feliz por ter tomado esta decisão de estar aqui-disse. Junior Alonso estava emprestado pelo Lille ao Boca Juniors-ARG, mas não quis seguir no clube argentino, abrindo caminho para o acerto com o Galo. Ele custou aos cofres mineiros 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões). Com o projeto de crescimento apresentado a zagueiro, ele foi direto ao dizer que o objetivo é ser campeão brasileiro. -Este é o objetivo, brigar pelo Brasileirão e ser campeão. O clube investiu muito. Acredito que podemos buscar coisas importantes, estamos em condições de brigar pelo torneio. O projeto é esse e vamos trabalhar para alcançá-lo-disse. Multifunções e disputa pela posição Junior Alonso é mais um jogador que consegue atuar em mais de uma posição, algo que agrada muito Sampaoli. Ele revelou que sabe jogar na lateral-esquerda, caso seja necessário. - Também, no início, joguei de lateral-esquerdo, conheço a posição, sou zagueiro central, mas, se o treinador precisar, posso jogar nesta posição sem problema-comentou o defensor, que terá uma dura disputa por posição com Réver, Bueno e Igor Rabello. - Todos estão em ótimas condições, grandes defensores, Igor, Réver, Bueno. São grandes companheiros, será uma disputa sadia-concluiu.

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