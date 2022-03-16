Junior Alonso é apresentado e fala sobre retorno ao Atletico-MG: 'Sei que a exigência agora é maior'

O Atlético-MG reapresentou o zagueiro Junior Alonso, de 29 anos, em seu retorno ao clube. O Galo mineiro entrou em acordo com o Krasnodar, da Rússia, e acertou a volta do paraguaio por empréstimo, para felicidade dos atleticanos. O defensor foi negociado pelo alvinegros com os russos em janeiro deste ano. Todavia, Alonso teve o contrato suspenso na Europa devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora, está novamente no Galo. Ele falou que sabbe que o nível de exigência será maior a partir de agora, pois o Atlético é o atual Campeão Brasileiro, da Copa do Brasil, Mineiro e da Supercopa. Veja no vídeo acima o que ele disse.

O paraguaio não teve nem tempo de jogar pelos russos e dará expediente na Cidade do Galo para dar seguimento à passagem vitoriosa pelo clube. O defensor aceitou receber no alvinegro a mesma quantia de 2021 para acertar novo contrato.

O zagueiro foi vendido por 8,5 milhões de dólares (cerca de R$ 46,7 milhões), ao Krasnodar, sendo uma das negociações mais caras da história alvinegra. O defensor vinha participando apenas de amistosos de preparação para a retomada do Campeonato Russo. Como seu contrato foi suspenso, Junior Alonso foi autorizado pelo clube russo e pela FIFA a buscar um novo clube para manter-se em atividade, enquanto o conflito entre Rússia e Ucrânia não chega ao fim.

Para manter a forma enquanto estava sem jogar, Alonso estava no Paraguai, fazendo treinos. Nas últimas semanas, ele deixou clara a vontade de voltar ao Atlético. O clube não pestanejou e abriu as portas para o capitão de 2021.