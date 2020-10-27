Junior Alonso, do Galo, dá camisa a torcedor que estava contando moedas

Ao ver a cena, Alonso se apresentou e presenteou o torcedor com a peça de roupa, que custava R$ 99,90. Alonso estava com as esposa e os dois filhos no shopping da capital mineira. O gerente da Loja do Galo do Shopping Estação, Renan Gravini, contou que o fato aconteceu enquanto o zagueiro estava aguardando os familiares, que escolhiam artigos da loja. O local sempre tem visitação de jogadores do alvinegro e o rapaz “sortudo” entrou com suas moedas na hora em que o defensor do Atlético se encontrava na loja. O gerente ainda contou que o torcedor que ganhou a camisa sempre trabalha em um sinal de trânsito perto do shopping e estava juntando o dinheiro para poder comprar a camisa do goleiro Victor, além de um chinelo. Alonso falou com os vendedores e disse para colocar tudo junto, que iria fazer o pagamento dos produtos do fã do Galo. A cena viralizou rapidamente, gerando elogios de torcedores do Atlético e também do rival Cruzeiro, pelo gesto do zagueiro, que mostrou ser um xerifão dentro de campo e boa praça fora dele.