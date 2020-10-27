Junior Alonso, do Galo, dá camisa a torcedor que estava contando moedas

Uma ação muito positiva aconteceu no início da noite desta terça-feira, 27 de outubro, protagonizada pelo zagueiro Junior Alonso, do Atlético-MG. O jogador estava visitando a Loja do Galo do Shopping Estação, em Venda Nova, região norte de Belo Horizonte, quando avistou um torcedor do clube mineiro, trabalhador informal, contando moedas dentro do estabelecimento para poder adquirir uma camisa casual do goleiro Victor.
Ao ver a cena, Alonso se apresentou e presenteou o torcedor com a peça de roupa, que custava R$ 99,90. Alonso estava com as esposa e os dois filhos no shopping da capital mineira. O gerente da Loja do Galo do Shopping Estação, Renan Gravini, contou que o fato aconteceu enquanto o zagueiro estava aguardando os familiares, que escolhiam artigos da loja. O local sempre tem visitação de jogadores do alvinegro e o rapaz “sortudo” entrou com suas moedas na hora em que o defensor do Atlético se encontrava na loja. O gerente ainda contou que o torcedor que ganhou a camisa sempre trabalha em um sinal de trânsito perto do shopping e estava juntando o dinheiro para poder comprar a camisa do goleiro Victor, além de um chinelo. Alonso falou com os vendedores e disse para colocar tudo junto, que iria fazer o pagamento dos produtos do fã do Galo. A cena viralizou rapidamente, gerando elogios de torcedores do Atlético e também do rival Cruzeiro, pelo gesto do zagueiro, que mostrou ser um xerifão dentro de campo e boa praça fora dele.