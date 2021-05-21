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Junior Alonso desfalcará o Galo em duelos pela Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro

O jogador foi convocado para a disputa de jogos do Paraguai nas Eliminatórias da Copa...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:37

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 18:37
Crédito: O tempo fora do time mineiro pode ser ainda maior se Alonso for convocado para a Copa América-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O zagueiro paraguaio Junior Alonso desfalcará o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O jogador foi convocado pelo técnico Eduardo Berizzo para os jogos da seleção do Paraguai contra Uruguai, dia 3 de junho, e Brasil, no dia 8, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Alonso não estará nos duelos contra o Remo, dia 2, em Belém, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil e diante do Sport, dia 6, na segunda rodada do Brasileirão. O tempo de Alonso fora do alvinegro pode ser ainda maior se ele for convocado para a disputa da Copa América, entre junho e julho, na Argentina. Será o segundo desfalque importante confirmado para o time mineiro. O lateral-esquerdo Guilherme Arana também ficará longe do alvinegro, pois vai servir a seleção olímpica, que fará os testes finais para definir o grupo que jogará os Jogos de Tóquio, em julho.

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