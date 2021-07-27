Junior Alonso comenta força defensiva da equipe e avalia: 'É mérito de um trabalho coletivo'

Se o ataque do Atlético-MG tem sido consistente com bom volume de gols, mantendo a equipe firme na briga pelos principais títulos de 2021 (Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores), há de se exaltar também a defesa alvinegra. No Brasileirão, o Galo tem uma das melhores defesas, com 10 gols sofridos. Na Libertadores, o time alvinegro levou apenas três tentos sofridos em oito jogos. Na terceira fase da Copa do Brasil o Remo conseguiu colocar apenas uma bola nas redes do time mineiro. Essa barreira atleticana foi destacada pelo zagueiro Júnior Alonso, titular absoluto e uma das referências do setor. Alonso também celebrou o elenco que tem sido bastante rodado por Cuca. Confira nos vídeos acima as declarações do xerife do Galo. Junior Alonso é um dos pilares da sólida defesa do Atlético-MG na temporada 2021-(Pedro Souza/Atlético-MG)