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futebol

Junior Alonso comenta força defensiva da equipe e avalia: 'É mérito de um trabalho coletivo'

O zagueiro também destacou a força do elenco alvinegro, um dos melhores do Brasileirão...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 19:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 19:58
Se o ataque do Atlético-MG tem sido consistente com bom volume de gols, mantendo a equipe firme na briga pelos principais títulos de 2021 (Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores), há de se exaltar também a defesa alvinegra. No Brasileirão, o Galo tem uma das melhores defesas, com 10 gols sofridos. Na Libertadores, o time alvinegro levou apenas três tentos sofridos em oito jogos. Na terceira fase da Copa do Brasil o Remo conseguiu colocar apenas uma bola nas redes do time mineiro. Essa barreira atleticana foi destacada pelo zagueiro Júnior Alonso, titular absoluto e uma das referências do setor. Alonso também celebrou o elenco que tem sido bastante rodado por Cuca. Confira nos vídeos acima as declarações do xerife do Galo. Junior Alonso é um dos pilares da sólida defesa do Atlético-MG na temporada 2021-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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