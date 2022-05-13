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Junior Alonso comemora 100 jogos pelo Atlético-MG e faz cobrança: 'manter a concentração'

Zagueiro paraguaio atingiu marca expressiva diante do Red Bull Bragantino...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 20:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 20:25
No empate por 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino, na quarta-feira, pelo Brasileirão, o zagueiro Junior Alonso atingiu a marca de 100 jogos pelo Atlético-MG. Ídolo do torcedor, o jogador foi peça fundamental na temporada passada, quando o Galo conquistou o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.
>>> Liga de clubes brasileiros: saiba quais times já aderiram à Libra e quem está na esperaJunior Alonso foi homenageado pelo Atlético-MG (Pedro Souza/Atlético-MG)Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o defensor agradeceu ao clube e prometeu manter o mesmo profissionalismo do último ano. Sexto colocado na Série A, o time comandado por Turco Mohamed vive o primeiro momento de instabilidade de 2022, após conquista do tricampeonato Mineiro e da Supercopa do Brasil. - Me sinto muito orgulhoso pelo que foi feito durante esse tempo, 100 jogos com a camisa do Galo é muito importante para mim. Hoje, a única coisa que posso falar é que a gente vai seguir trabalhando, com o mesmo objetivo, com a mesma força - declarou. Há quatro partidas sem saber o que é vitória, o Atlético-MG precisa se foca na recuperação, e já quer começá-la diante do Atlético-GO, no Independência, neste sábado. Em outro momento da entrevista, inclusive, Alonso deu a "receita" para que o Galo tenha um resultado positivo. Para ele, é necessário que o time mantenha o nível de concentração durante todo jogo.- Para o jogo de amanhã seria importante uma vitória, mas também manter o mesmo ritmo do segundo tempo (contra o Red Bull Bragantino) já no começo do jogo. Ligado desde o primeiro momento, manter o mesmo nível de concentração para chegar à vitória - disse. Dos últimos nove gols sofridos pelo Atlético, seis foram na segunda etapa de partida, exceto dois contra o América-MG, marcados por Germán Conti e Iago Maidana, e diante do Bragantino, anotado por Ytalo, no tempo de jogo.

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