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Junior Alonso chega a BH, Keno faz exames e Alan Franco perto de conseguir embarcar para o Brasil

Até o fim da semana, o Atlético-MG deverá ter todos os seus contratados para dar continuidade nos trabalhos de preparação para o restante da temporada...
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Publicado em 

08 jul 2020 às 20:02

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 20:02

Crédito: Junior Alonso conseguiu autorização para entrar no país e deve ser apresentado nos proximos dias-(Divulgação/Boca Juniors
Os reforços que ainda não foram apresentados no Atlético-MG estão perto de vestirem oficialmente a camisa do Galo. O atacante Keno e o zagueiro Junior Alonso já estão na Cidade do Galo e em breve ficarão à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Alonso, que não chegou antes ao Brasil por uma restrição a entrada de estrangeiros no país, conseguiu autorização e chegou à capital mineira na noite de terça-feira. Ele fez exames médicos, ficará em breve quarentena preventiva e já assinará seu compromisso com o time mineiro por quatro temporadas. O Atlético pagou 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões) ao Lille, da França, para trazer paraguaio de 27 anos. Já Keno, havia chegado na última semana e estava em quarentena preventiva. Fez os exames médicos no CT atleticano e também iniciará os trabalhos com o restante do grupo alvinegro.

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