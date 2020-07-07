Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Juninho Quixadá e Léo Chú se destacam em treino do Ceará

Atacante que vem buscando mais espaço no plantel e jovem emprestado pelo Grêmio marcaram gols em coletivo feito sob olhares atentos de Guto Ferreira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2020 às 14:18

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 14:18

Crédito: Felipe Santos/cearasc.com
No último fim de semana, a equipe do Ceará fez atividades presenciais no Centro de Treinamento das categorias de base do clube, a Cidade Vozão, onde dois nomes ofensivos foram destaques positivos do coletivo: os atacantes Léo Chú e Juninho Quixadá.
Enquanto o primeiro dos citados que chegou por empréstimo ao Vozão vindo do Grêmio marcou dois gols na atividade, Juninho colaborou bastante com suas jogadas de velocidade além de deixar sua marca balançando também as redes.
Desempenhos desse nível no retorno as atividades ganham um peso adicional no Ceará pelo fato de que o técnico Guto Ferreira sequer teve a oportunidade de efetivamente estrear desde que foi contratado. Logo, a possibilidade de mostrar serviço e "largar na frente" por um posto de titularidade passará bastante por bons desempenhos nessas oportunidades.
Essas oportunidades ganham ainda mais valor diante da realidade que Juninho Quixadá vive nos últimos anos com a camisa do Alvinegro.
Depois de um começo promissor em 2018, o avante de 34 anos de idade perdeu bastante espaço (também em função de lesões), mas conta com a predileção do presidente Robinson de Castro ao ponto do dirigente ter prometido elogiar o atleta para Guto Ferreira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas
Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados