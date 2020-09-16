Juninho Quixadá admite conversas com o Vitória

O Vitória está no mercado em busca de reforços e o nome que aparece mais perto de fechar com o Leão é o meia Juninho Quixadá, livre no mercado desde a sua saída do Ceará.Em conversa com o site Globo Esporte, o atleta confessou que está em negociações e deve sacramentar a transferência em breve.
‘Estou conversando, mas ainda não foi assinado. Se Deus quiser vai dar certo’, declarou o meio-campista.
Com vasto currículo pelo futebol nordestino, Quixadá passou por diversos clubes e chegou ao Ceará em 2018, mas a sequência de lesões impediu que ele pudesse desenvolver o seu futebol.