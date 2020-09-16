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futebol

Juninho Quixadá admite conversas com o Vitória

Sem clube desde a saída do Ceará, o meio-campista negocia para defender as cores do Leão...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 15:36

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 15:36
Crédito: Divulgação/Ceará/Kalyne Lima
O Vitória está no mercado em busca de reforços e o nome que aparece mais perto de fechar com o Leão é o meia Juninho Quixadá, livre no mercado desde a sua saída do Ceará.Em conversa com o site Globo Esporte, o atleta confessou que está em negociações e deve sacramentar a transferência em breve.
‘Estou conversando, mas ainda não foi assinado. Se Deus quiser vai dar certo’, declarou o meio-campista.
Com vasto currículo pelo futebol nordestino, Quixadá passou por diversos clubes e chegou ao Ceará em 2018, mas a sequência de lesões impediu que ele pudesse desenvolver o seu futebol.

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