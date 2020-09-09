Juninho Pernambucano reafirma sonho de levar Benzema para o Lyon

Juninho Pernambucano, diretor esportivo do Lyon, sonha com o retorno de Karim Benzema para a equipe francesa. Em entrevista à “RMC”, o brasileiro afirmou saber da dificuldade que é tirar o centroavante do Real Madrid. O desejo é de que o francês seja um líder para o elenco e que ajude na disputa da Liga dos Campeões.

- Nosso sonho é que Karim termine com a gente. É o sonho de todos no Lyon, trazê-lo por duas temporadas para jogar a Champions e que seja nosso líder e goleador. Precisamos da sua experiência e nos ajudaria a ganhar partidas.Apesar de rodado no futebol e há muitos anos defendendo a camisa merengue, Benzema está com 32 anos e longe de pensar em encerrar a carreira. O jogador tem contrato com o Real Madrid até 2022, mas é provável que o Lyon comece a traçar um plano para contratar o atleta a partir do ano que vem, quando faltar apenas um ano de contrato.