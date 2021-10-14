Juninho Pernambucano é punido na França após confusão com arbitragem em jogo do Lyon

Crédito: ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Diretor esportivo do Lyon, o brasileiro Juninho Pernambucano foi punido pela Liga de Futebol Profissional da França (LFP). Segundo a imprensa local, a comissão disciplinar da entidade enquadrou o dirigente por conta de confusões após o duelo do Lyon com o Saint-Étienne, pela Ligue 1.Juninho é acusado de ter sido desrespeitoso com o juiz François Lexetier, que na súmula informou que o brasileiro teve "palavras e atitudes inadequadas" contra a arbitragem. A pena, segundo informou a LFP, será de três partidas do Campeonato Francês.

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1

Apesar do gancho, que será válido a partir do dia 19 de outubro, Juninho só precisará cumprir uma das três partidas da punição. Com isso, o brasileiro poderá estar presente na partida do Lyon com o Monaco, no sábado, mas ficará de fora do duelo dos Gones com o Nice, no dia 24.

+ GALERIA: Veja todos os 30 indicados à Bola de Ouro 2021