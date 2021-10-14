Juninho Pernambucano é punido na França após confusão com arbitragem em jogo do Lyon

Diretor esportivo do Lyon, o brasileiro Juninho Pernambucano foi punido pela Liga de Futebol Profissional da França (LFP). Segundo a imprensa local, a comissão disciplinar da entidade enquadrou o dirigente por conta de confusões após o duelo do Lyon com o Saint-Étienne, pela Ligue 1.Juninho é acusado de ter sido desrespeitoso com o juiz François Lexetier, que na súmula informou que o brasileiro teve "palavras e atitudes inadequadas" contra a arbitragem. A pena, segundo informou a LFP, será de três partidas do Campeonato Francês.
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Apesar do gancho, que será válido a partir do dia 19 de outubro, Juninho só precisará cumprir uma das três partidas da punição. Com isso, o brasileiro poderá estar presente na partida do Lyon com o Monaco, no sábado, mas ficará de fora do duelo dos Gones com o Nice, no dia 24.
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Ídolo do Lyon como jogador, Juninho Pernambucano atuou no clube francês entre 2000 e 2009, onde conquistou sete vezes o Campeonato Francês, todos de forma consecutiva, seis vezes a Supercopa da França e uma vez a Copa da França. Como dirigente, o brasileiro está no clube desde julho de 2019.