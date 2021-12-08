Juninho Pernambucano, dirigente do Lyon, deixa o clube em janeiro

Juninho Pernambucano, diretor esportivo do Lyon, irá deixar o clube francês em janeiro, segundo o "GE". O ex-jogador e ídolo da entidade tem a intenção de descansar do futebol após dois anos e meio atuando na função de dirigente, mas sem grandes feitos.O ex-atleta tem a intenção de seguir na Europa, mas não irá assumir um novo trabalho por tempo indeterminado. O brasileiro chegou ao Lyon em 2019 e o clube francês abriu as portas para o primeiro trabalho do ídolo fora das quatro linhas.