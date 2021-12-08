Juninho Pernambucano, dirigente do Lyon, deixa o clube em janeiro

Juninho Pernambucano, diretor esportivo do Lyon, irá deixar o clube francês em janeiro, segundo o "GE". O ex-jogador e ídolo da entidade tem a intenção de descansar do futebol após dois anos e meio atuando na função de dirigente, mas sem grandes feitos.O ex-atleta tem a intenção de seguir na Europa, mas não irá assumir um novo trabalho por tempo indeterminado. O brasileiro chegou ao Lyon em 2019 e o clube francês abriu as portas para o primeiro trabalho do ídolo fora das quatro linhas.
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Em seu primeiro ano como dirigente, a equipe terminou apenas na 7ª colocação da Ligue 1 e não se classificou para nenhuma competição da Uefa. Na última temporada, o Lyon terminou o Campeonato Francês no 4º lugar e conquistou uma vaga na Liga Europa.
Atualmente, a equipe de Juninho está classificada às oitavas de final da Europa League, mas sofre na Ligue 1 e ocupa apenas a 12ª posição. O heptacampeão nacional como jogador não conseguiu sucesso esportivo como dirigente, mas segue com o carinho da torcida.