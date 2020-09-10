Juninho Pernambucano admite possibilidade de Depay sair do Lyon

Juninho Pernambucano, diretor esportivo do Lyon, acredita que Memphis Depay deve sair do clube francês nesta temporada. Em entrevista à revista “France Football”, o brasileiro afirmou que já conversou com o holandês, mas que ainda não chegou nenhuma proposta do Barcelona e que a equipe conta com ele neste momento.

- A sensação que tenho, depois de conversar com ele, é que sua continuidade no Lyon é difícil. Se chegar uma proposta do Barcelona, seremos obrigados a estudar. Mas hoje, a nossa intenção é contar com Memphis até o final da temporada. Nossa ideia é renovar o contrato dele, inclusive.Depay é um dos principais alvos da equipe culé por ter bastante contato com o técnico Ronald Koeman por conta das inúmeras convocações para a seleção holandesa. O centroavante também é visto como peça ideal para substituir Luis Suárez que está próximo de definir seu destino longe da Catalunha.