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futebol

Juninho Pernambucano admite possibilidade de Depay sair do Lyon

Diretor esportivo do clue francês também disse que já conversou com atleta e que sente vontade do holandês em ir para o Barça. Brasileiro dá a entender que não houve proposta...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 08:32

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 08:32
Crédito: Miguel MEDINA / AFP
Juninho Pernambucano, diretor esportivo do Lyon, acredita que Memphis Depay deve sair do clube francês nesta temporada. Em entrevista à revista “France Football”, o brasileiro afirmou que já conversou com o holandês, mas que ainda não chegou nenhuma proposta do Barcelona e que a equipe conta com ele neste momento.
- A sensação que tenho, depois de conversar com ele, é que sua continuidade no Lyon é difícil. Se chegar uma proposta do Barcelona, seremos obrigados a estudar. Mas hoje, a nossa intenção é contar com Memphis até o final da temporada. Nossa ideia é renovar o contrato dele, inclusive.Depay é um dos principais alvos da equipe culé por ter bastante contato com o técnico Ronald Koeman por conta das inúmeras convocações para a seleção holandesa. O centroavante também é visto como peça ideal para substituir Luis Suárez que está próximo de definir seu destino longe da Catalunha.

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