Juninho não garante permanência de Aouar no Lyon na próxima época

Juninho Pernambucano, diretor esportivo do Lyon, revelou que Houssem Aouar pode deixar o clube neste mercado, em entrevista à “RMC Sport”. Segundo as especulações, os principais candidatos para a contratação do meio-campista são Arsenal, Manchester City e Juventus e o jovem é avaliado em torno de 44 milhões de libras (R$ 312 milhões).
- Quando você tem grandes jogadores no elenco, é lógico que outros grandes times com grande poder econômico queiram esses atletas. Há o risco de perder peças importantes.
O presidente Jean-Michel Aulas já disse que irá fazer de tudo para manter o francês no time e que não há nenhuma negociação em andamento com qualquer outra equipe. Aouar tem sido peça chave no time do Lyon que chegou até as quartas de final da Liga dos Campeões e irá entrar em campo neste sábado para enfrentar o Manchester City.