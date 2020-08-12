Juninho não garante permanência de Aouar no Lyon na próxima época

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Juninho Pernambucano, diretor esportivo do Lyon, revelou que Houssem Aouar pode deixar o clube neste mercado, em entrevista à “RMC Sport”. Segundo as especulações, os principais candidatos para a contratação do meio-campista são Arsenal, Manchester City e Juventus e o jovem é avaliado em torno de 44 milhões de libras (R$ 312 milhões).

- Quando você tem grandes jogadores no elenco, é lógico que outros grandes times com grande poder econômico queiram esses atletas. Há o risco de perder peças importantes.