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futebol

Juninho fala sobre a má fase do Fortaleza

Com o empate dentro de casa, o Tricolor continua sem vencer no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 23:29

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 23:29

Crédito: RONALDO OLIVEIRA/PHOTO PREMIUM
A angústia do Fortaleza não tem fim. Neste domingo, o Leão recebeu o Botafogo na Arena Castelão e empatou sem gols, feito que levou a equipe de Ceni a marca de cinco jogos sem balançar a rede.Consciente do momento, o volante Juninho, um dos líderes do time, explicou pós-jogo que o Tricolor precisa melhorar.
‘A gente sabe que está abaixo. Fizemos três jogos ruins, contra Sport, nosso rival (Ceará) e a estreia contra o Athletico-PR. Contra o São Paulo já evoluímos um pouco, apesar de não ter sido um resultado positivo. Hoje também fomos produtivos, mas sabemos que é preciso melhorar bastante para voltamos a fazer o futebol bonito do ano passado. Talvez seja preciso ser mais incisivo e tomar melhores decisões, mas sabemos que vamos chegar na forma ideal, com muito trabalho e dedicação’, afirmou.
Com apenas um ponto e na penúltima colocação, o Fortaleza encara o Goiás, na próxima quarta-feira, fora de casa.

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