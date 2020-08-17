Juninho fala sobre a má fase do Fortaleza

A angústia do Fortaleza não tem fim. Neste domingo, o Leão recebeu o Botafogo na Arena Castelão e empatou sem gols, feito que levou a equipe de Ceni a marca de cinco jogos sem balançar a rede.Consciente do momento, o volante Juninho, um dos líderes do time, explicou pós-jogo que o Tricolor precisa melhorar.

‘A gente sabe que está abaixo. Fizemos três jogos ruins, contra Sport, nosso rival (Ceará) e a estreia contra o Athletico-PR. Contra o São Paulo já evoluímos um pouco, apesar de não ter sido um resultado positivo. Hoje também fomos produtivos, mas sabemos que é preciso melhorar bastante para voltamos a fazer o futebol bonito do ano passado. Talvez seja preciso ser mais incisivo e tomar melhores decisões, mas sabemos que vamos chegar na forma ideal, com muito trabalho e dedicação’, afirmou.