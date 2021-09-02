Juninho cita diferenças entre futebol de Brasil e Bulgária e lembra época de Sport: 'O clube mudou minha vida'

Crédito: Divulgação / Arda Kardzhali

Jogador do Arda Kardzhali, Juninho vem fazendo bons jogos com a equipe búlgara. O nível do futebol, porém, é diferente, segundo o atleta. Com um estilo de jogo mais corrido, o país também é mais tranquilo em relação ao Brasil. O jogador explicou as principais diferenças entre os lugares.

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- O nível é muito diferente do Brasil. Aqui, por exemplo, a gente vive. No Brasil é diferente. Se você perde uma partida aqui, dá para ir ao restaurante, sair… É mais tranquilo. Dentro de campo é mais corrido, não é tão técnico. Também temos pouca fisioterapia. O futebol é muito diferente. A diferença é muito grande. No calendário também. Às vezes temos uma, duas semanas sem jogo. É um estilo de vida diferente, mas eu gosto - disse o jogador.

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Juninho também lembrou com carinho do Sport, clube que abriu as portas para que ele pudesse ser um jogador profissional.