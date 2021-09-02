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  • Juninho cita diferenças entre futebol de Brasil e Bulgária e lembra época de Sport: 'O clube mudou minha vida'
futebol

Juninho cita diferenças entre futebol de Brasil e Bulgária e lembra época de Sport: 'O clube mudou minha vida'

Jogador brasileiro acredita que foi do 'céu ao inferno' em passagem pelo clube pernambucano, mas revela desejo de voltar ao rubro-negro no futuro...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 13:44

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 13:44

Crédito: Divulgação / Arda Kardzhali
Jogador do Arda Kardzhali, Juninho vem fazendo bons jogos com a equipe búlgara. O nível do futebol, porém, é diferente, segundo o atleta. Com um estilo de jogo mais corrido, o país também é mais tranquilo em relação ao Brasil. O jogador explicou as principais diferenças entre os lugares.
+ Champions League começa no dia 14 de setembro. Veja os jogos e a tabela!
- O nível é muito diferente do Brasil. Aqui, por exemplo, a gente vive. No Brasil é diferente. Se você perde uma partida aqui, dá para ir ao restaurante, sair… É mais tranquilo. Dentro de campo é mais corrido, não é tão técnico. Também temos pouca fisioterapia. O futebol é muito diferente. A diferença é muito grande. No calendário também. Às vezes temos uma, duas semanas sem jogo. É um estilo de vida diferente, mas eu gosto - disse o jogador.
+ Quais clubes contrataram melhor na janela de transferências na Europa? Veja ranking do LANCE!
Juninho também lembrou com carinho do Sport, clube que abriu as portas para que ele pudesse ser um jogador profissional.
- Tenho um carinho especial pelo Sport e gostaria de voltar um dia. É um clube que eu fui do céu ao inferno, mas foi o clube que me deu oportunidade de mudar a minha vida. Sou rubro-negro doente.

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