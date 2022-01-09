Juninho Capixaba é anunciado pelo Fortaleza

O Fortaleza iniciou o domingo com uma boa notícia ao seu torcedor. Através das redes sociais, o Leão confirmou o lateral-esquerdo Juninho Capixaba. O acordo é válido por uma temporada e fica no Tricolor até dezembro de 2022.
A chegada do atleta foi uma oportunidade de negócio. Após encerrar a passagem no Bahia, ele ficou livre para acertar os detalhes da transferência junto ao Leão.
Outro ponto que ajudou foi a saída de Bruno Melo, que acabou negociado com o Corinthians e abriu uma lacuna no elenco de Pablo Vojvoda.
No Fortaleza, Juninho Capixaba terá a oportunidade de disputar a Libertadores da América ao longo de 2022.