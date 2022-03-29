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Juninho Capixaba avalia chegada a terceira decisão de Copa do Nordeste

Lateral-esquerdo tem uma vitória e uma derrota nas finais do torneio regional...
LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 17:00

Publicado em 29 de Março de 2022 às 17:00

Juninho Capixaba começa uma semana especial vestindo a camisa do Fortaleza. Na próxima quinta-feira (31) a equipe tricolor começa a decidir o título da Copa do Nordeste, contra o Sport, em competição onde o lateral vem se tornando um verdadeiro especialista. Isso porque, com a chegada da equipe na finalíssima, Juninho vai para a sua terceira decisão consecutiva.>Confira agora o aplicativo de resultados do LANCE!Nas duas últimas oportunidades, em ambas vestindo a camisa do Bahia, o atleta foi derrotado em 2020 para o Ceará e conquistou a competição na temporada 2021 diante do mesmo oponente.
Na atual temporada, pela equipe do Leão do Pici, Juninho tem oito partidas disputadas na Copa do Nordeste com cinco vitórias e três empates. Além do aproveitamento de 75%, o jogador atuou em 378 minutos e participou de duas assistências.
- Satisfação enorme chegar a minha terceira final consecutiva. Grupo está trabalhando forte pra que possamos fazer dois grandes jogos contra o Sport. Ambas equipes tem o mérito de chegar a decisão porque trabalharam pra isso. Que possamos repetir nosso melhor desempenho pra sair desse primeiro confronto com a vantagem e um desejo ainda maior de conquistar o bicampeonato da Copa do Nordeste para o Fortaleza - afirmou.
Contratado como reforço para a temporada, Juninho já entrou em campo 10 vezes pela equipe do Fortaleza e segue invicto desde então: sete vitórias e três resultados de igualdade.
Crédito: KarimGeorges/FortalezaEC

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