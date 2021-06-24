Juninho acerta com o maior campeão nacional da Armênia para a próxima temporada

Crédito: Divulgação/ Redes Sociais Pyunik

O lateral-esquerdo Juninho, ex-Paraná, é o novo reforço do Punyk, da Armênia, para a temporada 2021/22. O defensor chega com o contrato válido até o dia 30 de maio de 2022.

- É a minha primeira experiência na Europa, e para mim está sendo uma realização pessoal, agora é me adaptar ao futebol, país, para minha performance ser a melhor possível - disse o atleta sobre o novo desafio.Maior campeão da liga nacional, o Pyunik é um dos maiores clubes do país. Além dos 14 títulos da Armenian Premier League, também já conquistou oito vezes a Copa Independência da Armênia e nove vezes a Supercopa da Armênia.

- É um dos maiores clubes daqui, os torcedores são fanáticos e muito apaixonados. A pressão vamos sentir quando começarem as competições, ai teremos uma ideia melhor da atmosfera e tudo mais - revelou Juninho.

O atleta de 25 anos teve uma trajetória diferente da maioria dos atletas, após rodar por bases de clubes como Corinthians, Bahia e Vitória, foi ter sua maior sequência em 2017, no Frei Paulistano. No ano seguinte, após se destacar pelo Itabaiana, foi contratado pelo Paraná, clube que ficou de 2018 até 2021, tendo disputado 45 partidas e deixou o clube após a temporada 2020.Sem atuar desde o final da última Série B, o lateral faz trabalhos particulares com um personal trainer desde fevereiro deste ano, mas ainda assim sabe que levará tempo até readquirir o ritmo de jogo e vai melhorando com calma.

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