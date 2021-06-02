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Júlio Rondinelli comemora acesso no Paulista e projeta sequência no Água Santa: 'Pensar em coisas maiores'

Nascido em Diadema, Rondinelli falou sobre a oportunidade de ajudar a recolocar o Netuno na primeira divisão do Paulistão e também sobre a proximidade com o clube...
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Publicado em 

02 jun 2021 às 19:29

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 19:29

Crédito: Michael Sanches / Água Santa
O Água Santa cumpriu o objetivo principal da temporada 2021. Com a missão de retornar à principal divisão do estadual, a equipe de Diadema conseguiu o feito ao eliminar o Rio Claro nas semifinais. Responsável pela montagem da equipe, o executivo Júlio Rondinelli comemorou o retorno da equipe e projetou a sequência da temporada pelo Netuno.> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Atingimos nosso principal objetivo que era retornar a primeira divisão. Infelizmente não conseguimos coroar a campanha com o título, mas lutamos até o final e o saldo do trabalho é positivo. Sabíamos que teríamos muita cobrança para retornar e, mesmo assim, conseguimos tornar nosso objetivo realidade", explicou o profissional.
Rondinelli projetou a sequência do ano e explicou que pretende melhorar a mesma estratégia adotada durante o final da temporada passada.
- Uma situação que nos ajudou bastante durante a última temporada foi iniciar o planejamento logo na Copa Paulista ainda do ano passado, isso nos colocou, de alguma forma, à frente. Portanto, planejamos manter essa estratégia, estar ligado nas oportunidades para poder, novamente, fazer um grande ano.
> Veja a tabela do Brasileirão
Nascido em Diadema, Rondinelli falou sobre a oportunidade de ajudar a recolocar o time na primeira divisão do Paulistão e também sobre a proximidade com o clube.
- Nasci aqui, sou da região, para mim é de extrema importância vir para próximo de casa e conseguir, com a ajuda de muita gente boa, conquistar esse acesso. Agora temos que pensar em coisas grandes e retomar a tradição do Água Santa. Dar continuidade ao projeto, mapear a Série A1 e trabalhar com a missão de permanecer em 2022 e solidificar o trabalho.

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