Júlio Rondinelli aprova início do Água Santa na A2 e projeta: 'Preparando para crescer nacionalmente'

Crédito: Michael Sanches / Água Santa

Líder do Campeonato Paulista da Série A2, com 100% de aproveitamento - 12 pontos em quatro partidas disputadas -, o Água Santa é um dos destaques da segunda divisão do paulista. Há mais de oito meses como executivo de futebol do Netuno, Júlio Rondinelli avaliou o bom momento que a equipe de Diadema vive.

Responsável pela montagem do elenco, pela escolha das peças, ao lado de Laureto e Wanderley, Rondinelli destacou que o trabalho começou ser feito ainda na disputa da Copa Paulista e, esse fator, pode ter sido preponderante para esse bom início.

+ Goiás tem interesse em três 'garotos do Ninho' e aguarda definição do Fla- Penso que o fator preponderante foi o início do trabalho visando a Série A2 ainda na Copa Paulista. O elenco começou ser formado com esse intuito e ao longo da competição buscamos peças pontuais para qualificar ainda mais nosso elenco. Fizemos esse processo sempre pensando em ter pelo menos dois atletas qualificados por posição e oportunizar os atletas formados pelo clube - afirmou.

Com participações no Paulistão, o Água Santa busca o retorno a primeira divisão da competição estadual nesta temporada e, a médio prazo, o objetivo é chegar em uma competição nacional.

- O objetivo é buscar o acesso à primeira divisão mesmo sabendo da dificuldade e do potencial dos outros candidatos. Nosso objetivo a médio prazo é conquistar o respeito em âmbito nacional, assim como já temos em âmbito estadual. Para isso precisamos de calendário nacional e é isso que vamos em busca - disse.

Com investimentos em estrutura em andamento, Rondinelli enfatizou que o principal objetivo do clube é retomar os bons momentos no Paulistão e brigar por uma vaga na Série D ou Copa do Brasil.