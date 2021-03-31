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Júlio Rondinelli aprova início do Água Santa na A2 e projeta: 'Preparando para crescer nacionalmente'

O executivo de futebol do Água Santa enfatizou que o principal objetivo do clube é retomar os bons momentos no Paulistão e brigar por uma vaga na Série D ou Copa do Brasil...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 15:33

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 15:33
Crédito: Michael Sanches / Água Santa
Líder do Campeonato Paulista da Série A2, com 100% de aproveitamento - 12 pontos em quatro partidas disputadas -, o Água Santa é um dos destaques da segunda divisão do paulista. Há mais de oito meses como executivo de futebol do Netuno, Júlio Rondinelli avaliou o bom momento que a equipe de Diadema vive.
Responsável pela montagem do elenco, pela escolha das peças, ao lado de Laureto e Wanderley, Rondinelli destacou que o trabalho começou ser feito ainda na disputa da Copa Paulista e, esse fator, pode ter sido preponderante para esse bom início.
+ Goiás tem interesse em três 'garotos do Ninho' e aguarda definição do Fla- Penso que o fator preponderante foi o início do trabalho visando a Série A2 ainda na Copa Paulista. O elenco começou ser formado com esse intuito e ao longo da competição buscamos peças pontuais para qualificar ainda mais nosso elenco. Fizemos esse processo sempre pensando em ter pelo menos dois atletas qualificados por posição e oportunizar os atletas formados pelo clube - afirmou.
Com participações no Paulistão, o Água Santa busca o retorno a primeira divisão da competição estadual nesta temporada e, a médio prazo, o objetivo é chegar em uma competição nacional.
- O objetivo é buscar o acesso à primeira divisão mesmo sabendo da dificuldade e do potencial dos outros candidatos. Nosso objetivo a médio prazo é conquistar o respeito em âmbito nacional, assim como já temos em âmbito estadual. Para isso precisamos de calendário nacional e é isso que vamos em busca - disse.
Com investimentos em estrutura em andamento, Rondinelli enfatizou que o principal objetivo do clube é retomar os bons momentos no Paulistão e brigar por uma vaga na Série D ou Copa do Brasil.
- Nós temos um clube com boa estrutura, uma comissão técnica qualificada que está sempre se atualizando. O clube busca consolidação no cenário estadual e, posteriormente, nacional.

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